Тарасова считает, что фигуристка Косторная возвращается на свой уровень

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная после не самого удачного прошлого сезона показывает катание, на которое приятно смотреть, можно сказать, что она возвращается на свой уровень. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Фигуристки из России заняли первые три места в короткой программе на втором в сезоне этапе Гран-при, проходящем в Ванкувере. Первой идет Камила Валиева, которая набрала 84,19 балла. Второе место занимает Елизавета Туктамышева (81,24), на третьей строчке - Алена Косторная (75,58).

"Прекрасное было исполнение короткой программы [Валиевой], ее можно только поздравить, она выиграла со своим рекордом, - сказала Тарасова. - Предсказывать, может ли она претендовать на победу и по итогам произвольной программы, я не могу - я не гадалка".

"Можно ли сказать, что Косторная возвращается на свой прошлый уровень после неудачного сезона? Да, на нее опять стало приятно смотреть, - отметила собеседница ТАСС. - Она многое может сегодня, а в дальнейшем сможет еще больше. А приятнее всего было смотреть на Лизу Туктамышеву, которая вышла и прекрасно, спокойно и очень грамотно откатала свою программу и заняла второе место, я за нее очень рада".

Произвольную программу женщины представят 31 октября.