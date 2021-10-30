Жулин: фигурист Игнатов способен войти в тройку после произвольной программы на Гран-при

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов может попасть на пьедестал второго этапа Гран-при в канадском Ванкувере, если хорошо откатает произвольную программу. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин, ныне работающий тренером.

По итогам короткой программы у мужчин лидирует бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира американец Натан Чен (106,72). Игнатов набрал 89,79 балла и стал четвертым. Пятое место занял россиянин Евгений Семененко (87,71), Александр Самарин располагается на восьмом месте (78,55).

"Возможно ли, что войдут в тройку? Я думаю, что да, Макар очень здорово катался, не знаю, почему он четвертый. Видел катание Игнатова, мне очень понравилось. Я думаю, что он может легко попасть в тройку, если прокатается хорошо. Если соперники начнут падать, а он не будет", - сказал Жулин.

"Хватит ли потенциала Самарину на олимпийский сезон? Сейчас сложно говорить. Форму, видимо, еще не все набрали. К тому же произвольная программа - это всегда небольшая лотерея. Представьте себе, если он возьмет и сделает четыре четверных прыжка, он с восьмого легко вклинится в тройку. Нужно посмотреть, как будут произвольную катать", - добавил Жулин.

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная лидируют по итогам короткой программы. "Раз первое, второе и третье места, значит было все здорово, - отметил Жулин. - Если Камила Валиева сделает все чисто, то выиграет без вопросов. Такое ожидалось, второе место Туктамышевой тоже ожидалось".

Произвольную программу женщины и мужчины представят 31 октября.