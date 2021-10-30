Авербух: Валиева выступлением на Гран-при подчеркнула, что является великим талантом

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева своим выступлением в короткой программе на этапе Гран-при в канадском Ванкувере подчеркнула, что является великим талантом. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Валиева занимает первое место после короткой программы, она набрала 84,19 балла. Второе место занимает ее соотечественница Елизавета Туктамышева (81,24), третьей идет россиянка Алена Косторная (75,58). Произвольную программу женщины и мужчины представят 31 октября.

"Бесспорно, выступление Камилы можно оценивать только в превосходных тонах, - сказал Авербух. - Она безукоризненно и великолепно выступила, набрала очень высокую сумму баллов. Нужно очень сильно придираться, чтобы найти хоть какие-то изъяны в ее короткой программе. Она еще раз подчеркнула, что является великим талантом, созданным для льда".

"Наверное, только в превосходных тонах можно говорить о выступлении Камилы. Особенно примечательно, что на разминке у нее несколько раз не получался тройной аксель, но вышла во время соревнований и все сделала. Это говорит о ее психологической устойчивости и бойцовском характере", - добавил Авербух.

По итогам короткой программы у мужчин лидирует бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира американец Натан Чен (106,72). Россиянин Макар Игнатов набрал 89,79 балла и стал четвертым, пятое место занял россиянин Евгений Семененко (87,71), Александр Самарин располагается на восьмом месте (78,55). "Хочется пожелать Игнатову наилучшего выступления, - отметил Авербух. - Нельзя сказать, что турнир собрал действительно самых лучших, там есть Чен и все остальные, поэтому бороться за пьедестал можно, главное, чтобы у Макара хватило сил на произвольную программу. Как правило, к сожалению, последние годы мы видим, что с этим есть проблемы".

"Даже удачно начиная произвольную программу, Игнатов во второй половине допускает много ошибок. Поэтому пожелаю просто хорошего проката, у него все для этого есть, он владеет сложнейшими четверными прыжками, в частности четверным риттбергером, которым владеют единицы, он еще высоко оценивается. Главное, чтобы вся программа, не только первые четверные, была выполнена здорово. Семененко тоже набирает форму и имеет шансы попасть на пьедестал", - заключил Авербух.