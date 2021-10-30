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Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова назвала решение вернуть Кузьмину в кандидаты на должность в FIG нонсенсом

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастике полагает, что российская сторона отреагирует на данное решение
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает нонсенсом решение вернуть Наталью Кузьмину в число кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике. Такое мнение она высказала ТАСС.

"Здесь мои комментарии не годятся, это комментировать должны юристы, - сказала Винер-Усманова. - Россия ее отозвала, у нас есть документы, что она отозвана. То, что ее восстановили под эгидой России, - это, я считаю, нонсенс. Думаю, Россия как-то отреагирует".

Теги
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