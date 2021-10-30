Батыршина: чемпионату мира по художественной гимнастике нужно дать имя Дины Авериной

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года нужно назвать именем россиянки Дины Авериной, она показала феноменальное выступление, это были ее соревнования. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина.
В субботу Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю, по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) набрав 108,400 балла. Эта золотая награда стала для нее 18-й на мировых первенствах, таким образом она превзошла рекордное достижение Евгении Канаевой по количеству золотых наград на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала серебро в упражнении с лентой. Еще одну золотую награду она получила после победы сборной России в командном первенстве.
"Я считаю, что этот чемпионат мира нужно назвать именем Дины Авериной, других вариантов быть не может, потому что она показала феноменальное выступление, - сказала Батыршина. - Между прочим, она стала абсолютной чемпионкой мира в четвертый раз, и она такая единственная в истории, а это считается у нас самой главной медалью. Ну и, конечно, она побила рекорд нашей легенды Евгении Канаевой по количеству золотых медалей чемпионатов мира, завоевала сегодня 18-ю - столько всего она побила сегодня! Также важно отметить, что она единственная гимнастка, которая выходила все три дня на соревнования и не сделала ни одной видимой ошибки, выступила по-чемпионски, никаких вариантов и вопросов. Мог ли кто-то другой быть на ее месте? Нет, потому что это были ее соревнования".
"Меня поражает, что на нее было такое давление после Олимпиады, к ней было приковано большое внимание, сколько всего она могла побить, наверняка это крутилось у нее в голове. Но она сегодня вышла, как на самые обычные соревнования, либо даже как на тренировку и сделала все. Настоящий боец, у нее сильнейший, чемпионский характер. Я восхищаюсь Диной и считаю, что Ирина Александровна [Винер-Усманова] права, она может продолжить выступать и дойти до Парижа, с такими качествами ей только выступать и выступать", - добавила пятикратная чемпионка мира.
Россиянка Арина Аверина стала третьей в многоборье (103,200). "К сожалению, Арине немного не повезло. Булава буквально уже была у нее в руке, но элемент сложный, ловля вне поля зрения, она почти поймала, однако снаряд выпал. Конечно, обидно, но бронзовая медаль - это тоже замечательно. Она уезжает с чемпионата мира также не с одной медалью, поэтому я считаю, что они молодцы, прекрасное выступление наших девочек, желаю им сейчас хорошо отдохнуть", - отметила собеседница ТАСС.
Сестрам Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, в ее активе три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Арина Аверина побеждала на чемпионатах мира пять раз, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств.