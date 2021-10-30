Батыршина: чемпионату мира по художественной гимнастике нужно дать имя Дины Авериной

В субботу Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю, по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) набрав 108,400 балла. Эта золотая награда стала для нее 18-й на мировых первенствах, таким образом она превзошла рекордное достижение Евгении Канаевой по количеству золотых наград на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала серебро в упражнении с лентой. Еще одну золотую награду она получила после победы сборной России в командном первенстве.

"Я считаю, что этот чемпионат мира нужно назвать именем Дины Авериной, других вариантов быть не может, потому что она показала феноменальное выступление, - сказала Батыршина. - Между прочим, она стала абсолютной чемпионкой мира в четвертый раз, и она такая единственная в истории, а это считается у нас самой главной медалью. Ну и, конечно, она побила рекорд нашей легенды Евгении Канаевой по количеству золотых медалей чемпионатов мира, завоевала сегодня 18-ю - столько всего она побила сегодня! Также важно отметить, что она единственная гимнастка, которая выходила все три дня на соревнования и не сделала ни одной видимой ошибки, выступила по-чемпионски, никаких вариантов и вопросов. Мог ли кто-то другой быть на ее месте? Нет, потому что это были ее соревнования".

"Меня поражает, что на нее было такое давление после Олимпиады, к ней было приковано большое внимание, сколько всего она могла побить, наверняка это крутилось у нее в голове. Но она сегодня вышла, как на самые обычные соревнования, либо даже как на тренировку и сделала все. Настоящий боец, у нее сильнейший, чемпионский характер. Я восхищаюсь Диной и считаю, что Ирина Александровна [Винер-Усманова] права, она может продолжить выступать и дойти до Парижа, с такими качествами ей только выступать и выступать", - добавила пятикратная чемпионка мира.

Россиянка Арина Аверина стала третьей в многоборье (103,200). "К сожалению, Арине немного не повезло. Булава буквально уже была у нее в руке, но элемент сложный, ловля вне поля зрения, она почти поймала, однако снаряд выпал. Конечно, обидно, но бронзовая медаль - это тоже замечательно. Она уезжает с чемпионата мира также не с одной медалью, поэтому я считаю, что они молодцы, прекрасное выступление наших девочек, желаю им сейчас хорошо отдохнуть", - отметила собеседница ТАСС.

Сестрам Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, в ее активе три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Арина Аверина побеждала на чемпионатах мира пять раз, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств.