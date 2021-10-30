Дина Аверина заявила, что будет думать о дальнейшей карьере после отдыха и лечения

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина будет думать о дальнейшей карьере после отдыха и лечения. Об этом она сообщила ТАСС.

В субботу Дина Аверина в рекордный, четвертый раз победила в личном многоборье на чемпионате мира в Японии. Также она побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мирового первенства (18).

"Я очень хотела в четвертый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось. Для меня сейчас важнее здоровье: мы поедем отдыхать, буду лечиться. И дальше буду думать. Нет такого, что что-то серьезно беспокоит, жаловаться грех", - сказала Аверина.