{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по художественной гимнастике

Дина Аверина заявила, что будет думать о дальнейшей карьере после отдыха и лечения

В субботу россиянка завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии
Дина Аверина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Антон Новодережкин/ТАСС

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина будет думать о дальнейшей карьере после отдыха и лечения. Об этом она сообщила ТАСС.

На эту тему
Дина Аверина превзошла рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира
Дина Аверина превзошла рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира

В субботу Дина Аверина в рекордный, четвертый раз победила в личном многоборье на чемпионате мира в Японии. Также она побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мирового первенства (18).

"Я очень хотела в четвертый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось. Для меня сейчас важнее здоровье: мы поедем отдыхать, буду лечиться. И дальше буду думать. Нет такого, что что-то серьезно беспокоит, жаловаться грех", - сказала Аверина.

Теги
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Дина Аверина заявила, что счастлива побить рекорд Канаевой по числу золотых медалей
В активе российской спортсменки 18 наград высшего достоинства на мировых первенствах
Читать полностью