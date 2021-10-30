"Автомобилист" одержал свою крупнейшую победу в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 30 октября. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 8:0 обыграл пекинский "Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брукс Мэйсек (12-я и 46-я минуты), Стефан да Коста (17), Георгий Белоусов (24), Данил Романцев (25), Патрис Кормье (41), Яков Рылов (47) и Сергей Шумаков (51).

"Автомобилист" одержал свою крупнейшую победу в КХЛ. До этого екатеринбужцы дважды побеждали со счетом 8:1 - в играх против хабаровского "Амура" (2017) и братиславского "Слована" (2013).

"Автомобилист" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 29 очков в 25 играх. "Куньлунь" идет 12-м, в активе команды 12 очков. В следующем матче "Автомобилист" в Москве сыграет с ЦСКА 2 ноября, "Куньлунь" днем ранее в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".