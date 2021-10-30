Семшов: "Зенит" уже не упустит чемпионство в Российской премьер-лиге

В пятницу "Зенит" на своем поле обыграл московское "Динамо" со счетом 4:1 в матче 13-го тура РПЛ. До этого подопечные Сергея Семака дома победили "Спартак" (7:1).

"По счету "Зенит" уверенно победил "Динамо", но могло все и перевернуться - в первом тайме хозяева имели хороший момент, когда [Сердар] Азмун не забил, но в принципе такая равная игра была, с небольшим преимуществом "Зенита", - сказал Семшов. - Во втором тайме "Динамо" чуть лучше действовало, немного агрессивнее, целостнее - гол с пенальти, а также несколько подходов, когда можно было забить. Если бы забили, то игра перевернулась бы, а так "Динамо" не забило и практически тут же получило мяч от "Зенита", который стал переломным. Не берем третий и четвертый голы - это последствия того счета, который стал на табло, - при счете 2:1 преимущество было у "Зенита", потому что "Динамо" не использовало несколько шансов".

"По результату это разгром, но игра была тяжелой и вязкой, матч двух соперников, которые не хотели уступать. Если брать по двум последним играм, то "Зенит" - та команда, которая уже не упустит чемпионство, по качеству и количеству игроков у "Зенита" самый сильный подбор в России. У "Зенита" были какие-то осечки, но если бы их не было, то тогда чемпионат приобрел бы номинального чемпиона, было бы не так интересно. Я думаю, что борьба больше будет за второе-пятое места", - добавил Семшов.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отличился на 69-й минуте встречи, он забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, опередив Олега Веретенникова (143 гола). "Для футболиста-нападающего, который ставит для себя максимальные цели, такой рекорд очень важен, - отметил Семшов. - Артем не забывает про командные успехи, но личные никогда не списывали со счетов, они войдут в историю. Учитывая, что сейчас ближайших конкурентов, которые могут побить рекорд, и близко нет, думаю, что этот рекорд будет еще долго держаться".

"Зенит" с 29 очками после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре санкт-петербургский клуб в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" 7 ноября.