Золотая Дина. Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

В индивидуальном многоборье по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) Дина Аверина набрала 108,400 балла. В активе Канаевой 17 медалей высшего достоинства. "Я об этом даже не думала, об этом стали писать в интернете. Для меня это очень приятно, она наш кумир с детства, я всегда хотела на нее равняться, у меня это получилось, я счастлива", - сказала Аверина ТАСС.

Кроме того, она в четвертый раз победила в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира, что также является рекордом.

"Я считаю, что этот чемпионат мира нужно назвать именем Дины Авериной, других вариантов быть не может, потому что она показала феноменальное выступление, - сказала ТАСС серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина. - Между прочим, она стала абсолютной чемпионкой мира в четвертый раз, и она такая единственная в истории, а это считается у нас самой главной медалью. Ну и, конечно, она побила рекорд нашей легенды Евгении Канаевой по количеству золотых медалей чемпионатов мира, завоевала сегодня 18-ю, столько всего она побила сегодня! Также важно отметить, что она единственная гимнастка, которая выходила все три дня на соревнования и не сделала ни одной видимой ошибки, выступила по-чемпионски, никаких вариантов и вопросов".

По окончании соревнований Аверина рассказала, что будет думать о дальнейшей карьере после отдыха и лечения. Гимнастка отметила, что серьезных проблем со здоровьем у нее нет. "Я очень рада за Дину, рада, что ей удалось побить рекорд, потому что каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего, Дина - умница. Дай бог ей здоровья, пусть продолжает до Парижа", - заявила ТАСС десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

Днем ранее россиянки победили в групповом многоборье, что обеспечило сборной первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. "Вчера мы досрочно выиграли первое место, - сказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. - Главное, что мы выиграли две олимпийские медали - в групповом многоборье и индивидуальном, это основные медали. Конечно, не помешало, что мы выиграли три золотые и три серебряные [медали]".