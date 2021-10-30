Золотая Дина. Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина стала победительницей индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Спортсменка завоевала 18-ю золотую медаль чемпионатов мира и превзошла рекордное достижение Евгении Канаевой по количеству побед на мировых первенствах.
В индивидуальном многоборье по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) Дина Аверина набрала 108,400 балла. В активе Канаевой 17 медалей высшего достоинства. "Я об этом даже не думала, об этом стали писать в интернете. Для меня это очень приятно, она наш кумир с детства, я всегда хотела на нее равняться, у меня это получилось, я счастлива", - сказала Аверина ТАСС.
Кроме того, она в четвертый раз победила в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира, что также является рекордом.
"Я считаю, что этот чемпионат мира нужно назвать именем Дины Авериной, других вариантов быть не может, потому что она показала феноменальное выступление, - сказала ТАСС серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина. - Между прочим, она стала абсолютной чемпионкой мира в четвертый раз, и она такая единственная в истории, а это считается у нас самой главной медалью. Ну и, конечно, она побила рекорд нашей легенды Евгении Канаевой по количеству золотых медалей чемпионатов мира, завоевала сегодня 18-ю, столько всего она побила сегодня! Также важно отметить, что она единственная гимнастка, которая выходила все три дня на соревнования и не сделала ни одной видимой ошибки, выступила по-чемпионски, никаких вариантов и вопросов".
По окончании соревнований Аверина рассказала, что будет думать о дальнейшей карьере после отдыха и лечения. Гимнастка отметила, что серьезных проблем со здоровьем у нее нет. "Я очень рада за Дину, рада, что ей удалось побить рекорд, потому что каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего, Дина - умница. Дай бог ей здоровья, пусть продолжает до Парижа", - заявила ТАСС десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.
Днем ранее россиянки победили в групповом многоборье, что обеспечило сборной первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. "Вчера мы досрочно выиграли первое место, - сказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. - Главное, что мы выиграли две олимпийские медали - в групповом многоборье и индивидуальном, это основные медали. Конечно, не помешало, что мы выиграли три золотые и три серебряные [медали]".
Арина еще не все доказала
Арина Аверина завоевала бронзу в индивидуальном многоборье, набрав 103,200 балла. Спортсменка осталась довольна своим выступлением с лентой. "Я счастлива, что мне удалась лента, - сказала она ТАСС. - Я преодолела себя, начиная с 2018 года все не ладилось с ленточкой, никак не шло, а здесь три выхода и все одинаково хорошо".
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"К сожалению, Арине немного не повезло [в выступлении с булавой]. Булава буквально уже была у нее в руке, но элемент сложный, ловля вне поля зрения, она почти поймала, однако снаряд выпал. Конечно, обидно, но бронзовая медаль - это тоже замечательно. Она уезжает с чемпионата мира также не с одной медалью, поэтому я считаю, что они молодцы, прекрасное выступление наших девочек, желаю им сейчас хорошо отдохнуть", - отметила Батыршина.
Капранова предположила, что по отношению к Арине была некая предвзятость. "Все возможно, но тем не менее ей удалось завоевать третье место", - сказала она.
По окончании соревнований Арина заявила, что еще не все доказала в художественной гимнастике. "Я еще не показала все, что умею. Хочу доказать себе, что я могу больше. Доказать всему миру", - сказала гимнастка.
Ранее на мировом первенстве в Японии Дина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала серебро в упражнении с лентой. Еще одну золотую награду она получила после победы сборной России в командном первенстве. Арина, помимо бронзы в многоборье, завоевала серебряные медали в упражнениях с мячом и булавами, бронзовую медаль в упражнении с лентой и золото в командном первенстве.
Сестрам Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, в ее активе три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Арина Аверина побеждала на чемпионатах мира пять раз, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств.