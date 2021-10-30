Литвинов: встреча с болельщиками добавила эмоций футболистам "Спартака"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Встреча команды и болельщиков добавила эмоций футболистам московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.
В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Литвинов забил за "Спартак".
"Не думаю о голе, потому что сыграли вничью, это заслоняет все эмоции, - сказал Литвинов. - Есть ли недовольство в раздевалке? Да, в раздевалке все на повышенных тонах, сегодня тоже. Кто будет доволен после такого? Будем стараться решать проблемы как можно скорее".
Футболисты и тренер "Спартака" Руй Витория провели встречу с представителями фанатских организаций красно-белых после разгромного поражения в прошлом туре от петербургского "Зенита" (1:7).
"Был на встрече с болельщиками, они помогают нам во всем, вчерашняя беседа добавила эмоций. Мы одна семья, что было на встрече, останется между нами", - добавил Литвинов.
"Спартак" не может победить на протяжении четырех матчей во всех турнирах (две ничьих, два поражения). В чемпионате страны клуб располагается на девятой строчке, набрав 18 очков в 13 матчах. В следующем туре "Спартак" примет 7 ноября московский "Локомотив".