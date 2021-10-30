Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 30 октября. "Манчестер Юнайтед" победил со счетом 3:0 "Тоттенхэм" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Криштиану Роналду (39-я минута), Эдинсон Кавани (64) и Маркус Рэшфорд (87).

Роналду забил в ворота "Тоттенхэма" 11 голов во всех турнирах, больше португалец не забивал ни одной другой английской команде. "Тоттенхэм" в четвертый раз подряд проиграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

Команда Уле Гуннара Сульшера прервала четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в Английской премьер-лиге. По итогам 10 сыгранных матчей "Манчестер Юнайтед" занимает с 17 очками пятое место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" идет восьмым, набрав 15 очков.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет 6 ноября "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" на следующий день сыграет в гостях с "Эвертоном".