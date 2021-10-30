Булыкин: главный отрезок для "Локомотива" Гисдоля будет после зимней паузы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Работу Маркуса Гисдоля на посту главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив" можно будет оценивать после зимней паузы. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин.

В субботу "Локомотив" на выезде победил "Нижний Новгород" со счетом 2:1.

"Насколько важна победа? Я думаю, что все победы важны, для "Локомотива" в том числе. У "Локомотива" очень хороший подбор футболистов, поэтому они будут биться за высокие места, если будет все хорошо в клубе", - сказал Булыкин.

Бывший нападающий железнодорожников считает, что "настоящий" "Локомотив" Гисдоля можно будет увидеть после зимнего перерыва. "Главный отрезок будет после зимней паузы. Эта пауза всегда сложная не только для футболистов, но и для тренеров, которые первый раз проходят ее", - отметил Булыкин.

"Придаст ли [победа над "Нижним Новгородом"] уверенность перед матчем с "Галатасараем"? "Локомотив" хорошо выступает в Лиге Европы, хочется, чтобы был такой же результат. Если ребята хорошо соберутся и полностью отдадутся игре, учитывая подбор футболистов, могут и должны обыгрывать "Галатасарай", - добавил собеседник агентства. Булыкин также выразил надежду, что "Локомотив" сможет хорошо выступить и в Лиге Европы, и в чемпионате России, несмотря на то, что московской команде "тяжело играть на два фронта".

"Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, железнодорожники набрали 24 очка в 13 играх. В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 7 ноября. 4 ноября железнодорожники проведут гостевой матч с "Галатасараем" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.