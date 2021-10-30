Махачев попросил президента UFC дать ему бой за титул

ТАСС, 30 октября. Российский боец Ислам Махачев потребовал у президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта поединок за титул чемпиона в легком весе. Об этом он заявил на турнире UFC 267.

В субботу Махачев победил новозеладнца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде на турнире, который проходит в Абу-Даби. Эта победа стала для него девятой кряду в UFC.

"У меня девять побед подряд. Я заслужил бой за титул. Все, кто за него дерется, уже устарели. Я готов его забрать и держать долгое время", - сказал Махачев после поединка.

Всего в активе Махачева в смешанных единоборствах 21 победа и одно поражение, которое он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу. На данный момент титул в легком весе принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре.