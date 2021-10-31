Ставший временным чемпионом UFC Ян заявил, что готов провести бой со Стерлингом

ТАСС, 31 октября. Россиянин Петр Ян готов провести поединок с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом Ян заявил после боя на турнире UFC 267 против американца Кори Сэндхагена.

В субботу Ян победил Сэндхагена на турнире в Абу-Даби и стал временным чемпионом UFC.

"Кори - достойный оппонент, достойный воин. Знал, что в какой-то момент у нас будет драка. Знал, что в какой-то момент переломлю ход поединка. Он высокий, постоянно двигается, у нас была задача и без ударов, и с ударами, но подлавливать его", - сказал Ян.

"Это очень приятно, я второй раз становлюсь здесь чемпионом, для меня это место стало родным. Все знают, кто является настоящим чемпионом, все знают, что Алджамейн бегает. Я готов драться с любым оппонентом, делать шоу, будь то клоун Стерлинг или кто-то еще, я готов драться с любым", - заключил он.

Изначально соперником Яна должен был стать Стерлинг, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у американского спортсмена. В первом поединке 7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке со Стерлингом, он выиграл все 7 боев в UFC.