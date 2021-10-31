Чемпион UFC Стерлинг готов к реваншу против Яна

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг готов провести ответный поединок против россиянина Петра Яна. Об этом ТАСС заявили в команде Стерлинга.

В субботу Ян победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267 в Абу-Даби и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

"Да, Алджамейн готов. Как только он полностью восстановится, это возможно. Думаю, что это может произойти уже в 2022 году", - сказал собеседник агентства.

В первом поединке 7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке со Стерлингом, он выиграл все 7 боев в UFC.