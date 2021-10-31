Футболиста "Барселоны" Агуэро отправили в больницу из-за потенциальных проблем с сердцем

ТАСС, 31 октября. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро пройдет обследование в больнице на предмет возможных проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу "Барселона" сыграла вничью с "Алавесом" (1:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании. Агуэро был заменен на 41-й минуте. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди.

Агуэро 33 года, он присоединился к "Барселоне" летом, до этого он на протяжении 10 лет представлял английский "Манчестер Сити". Также он играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).