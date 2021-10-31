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ММА

Президент UFC Уайт раскритиковал Федора Емельяненко

Россиянин на прошлой неделе нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт EPA/SHAWN THEW
Описание
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт
© EPA/SHAWN THEW

ТАСС, 31 октября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что Федор Емельяненко жалеет об отказе от контракта с UFC. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции.

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"Я видел пару недель назад интервью, в котором Федор говорил, что я думаю лишь о деньгах, - сказал Уайт. - Во-первых, я даже не знаю Федора, Федор не знает меня, и мы встречались лишь однажды. Лучше бы он сам думал о деньгах, когда мы устроили ту встречу на каком-то чертовом острове, и ему не пришлось бы драться в 45 лет".

"Вы же знаете, что я сделал ему такое предложение, что он наверняка, ложась спать, жалеет о том, что тогда отказался от него? Мы предлагали ему сделку, мы пытались, но, видимо, я не нравлюсь Федору, поэтому не думаю, что это возможно", - добавил президент UFC.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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