Президент UFC Уайт раскритиковал Федора Емельяненко

ТАСС, 31 октября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что Федор Емельяненко жалеет об отказе от контракта с UFC. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции.

Емельяненко на прошлой неделе нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.

"Я видел пару недель назад интервью, в котором Федор говорил, что я думаю лишь о деньгах, - сказал Уайт. - Во-первых, я даже не знаю Федора, Федор не знает меня, и мы встречались лишь однажды. Лучше бы он сам думал о деньгах, когда мы устроили ту встречу на каком-то чертовом острове, и ему не пришлось бы драться в 45 лет".

"Вы же знаете, что я сделал ему такое предложение, что он наверняка, ложась спать, жалеет о том, что тогда отказался от него? Мы предлагали ему сделку, мы пытались, но, видимо, я не нравлюсь Федору, поэтому не думаю, что это возможно", - добавил президент UFC.