Российский фигурист Семененко занял третье место на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 31 октября. Российский фигурист Евгений Семененко занял третье место на этапе Гран-при в Канаде. Соревнования проходят в Ванкувере.

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заняли второе место на этапе Гран-при в Канаде

По итогам двух программ Семененко набрал 256,01 (87,71+168,30) балла. Победителем стал американец Натан Чен. По сумме двух программ он получил 307,18 (106,72+200,46) балла. На втором месте расположился его соотечественник Джейсон Браун, набравший 259,55 (94,00+165,55) балла.

Россияне Макар Игнатов и Александр Самарин заняли четвертое и восьмое места соответственно. Игнатов набрал 244,17 (89,79+154,38) балла, Самарин - 224,20 (78,55+145,65) балла.

Семененко 18 лет. В 2021 году он стал чемпионом мира в командных соревнованиях и победил в финале Кубка России.