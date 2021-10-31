Реабилитироваться после 1:7 не вышло. "Спартак" упустил победу над "Ростовом" в матче РПЛ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые провели первый матч в чемпионате после разгромного поражения от "Зенита" (1:7) и не смогли реабилитироваться перед болельщиками, с которыми провели встречу в пятницу.

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Перед матчем с "Ростовом" главный тренер "Спартака" Руй Витория решил провести ротацию во вратарской линии, вместо Александра Максименко на поле с первых минут вышел Александр Селихов. Он провел первую игру за полгода, до этого Селихов появлялся на поле в составе команды 3 мая в матче РПЛ против тульского "Арсенала" (2:1). С тех пор голкипер провел одну встречу за "Спартак-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге в октябре. По словам Селихова, в субботу он стал одной из причин несостоявшейся победы. Матч между "Спартаком" и "Ростовом" в целом проходил на равных, ни у одной из команд не было игрового преимущества. Первый момент случился у "Спартака" - на 29-й минуте Квинси Промес сделал подачу с углового, мяч отскочил к Роману Зобнину, который пробил ножницами в падении, но угодил в защитника ростовчан. Спустя три минуты напомнил о себе Селихов - после подачи с правого фланга голкипер не смог зафиксировать мяч, который отлетел к Хорену Байрамяну, но футболист не смог нанести плотный удар. До перерыва хорошие шансы на гол имел и Дмитрий Полоз. Нападающий вышел один на один с Селиховым, однако не попал в створ ворот. Несколько минут спустя Полоз пробил издали, а вратарь красно-белых не смог зафиксировать мяч, но к нему не успел форвард "Ростова" Али Соу. Следующего значимого момента зрители ждали до 68-й минуты матча - Александр Соболев сделал низкую подачу в штрафную, которую пытался замкнуть Промес. Спустя семь минут Полоз вновь вышел один на один с Селиховым, голкипер за пределами штрафной отбил удар грудью. В следующей атаке Зелимхан Бакаев вывел Михаила Игнатова один на один с вратарем "Ростова" Сергеем Песьяковым, который перевел мяч на угловой. С этого углового и был забит первый гол. Бакаев сделал сильную и точную передачу в штрафную, которую замкнул Руслан Литвинов, для 20-летнего полузащитника этот гол стал первым за "Спартака". На пятой добавленной ко второму тайму минуте "Ростов" сравнял счет. После заброса вперед верховое единоборство выиграл нападающий гостей Николай Комличенко, который перебросил мяч на Данила Глебова. Капитан "Ростова" из пределов штрафной перебросил Селихова.

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Селихов взял на себя вину за гол

После матча Витория заявил, что "Спартаку" не хватило немного удачи в игре с "Ростовом". "Это была игра против хорошей команды, и мы должны были поменять ход событий, который был в течение последних игр, - сказал португальский специалист на пресс-конференции. - Мы играли компактнее, стабильнее, и нам удалось это сделать, мы забили гол и должны быть забивать второй, много играли на контратаках, играли быстро, но мы пропустили гол и не смогли ответить, поскольку это случилось на последних секундах, когда игра заканчивалась. Футбол жесток, возможно, нам не хватило немного удачи, поэтому случилось то, что случилось, пропустить гол в компенсированное время - это жестоко". Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц считает, что его команда заслужила ничью со "Спартаком". "Ребята молодцы, бились до конца, за что их вознаградил футбольный бог, - сказал он. - Показали характер, показали силу духа. По игре ли счет? Мы заслужили ничью".

"Ростов" неплохо играл, где-то могли выиграть, но сыграли вничью, поэтому хорошо. Что касается забитого гола, увидел, что вратарь выходит, получилось перекинуть, все счастливы, все рады. Мне кажется, что игра в целом была равной. Может быть, если полностью матч смотреть, то у нас был небольшой перевес. Где-то мы могли победить, где-то - "Спартак", - сказал после матча Глебов. Витория отметил, что игра Селихова ему понравилась. Тем не менее голкипер винит себя в пропущенном мяче. "Упустили победу, какие могут быть еще впечатления? Хотел подстраховать защитников в эпизоде с пропущенным голом, потому что у меня были такие задачи, просили, чтобы я страховал. Думаю, что вратарский гол, с Виторией по сегодняшней игре не разговаривали. Недочеты в моей сегодняшней игре были", - сказал он журналистам. Встреча с фанатами добавила эмоций Забивший первый гол за "Спартак" Литвинов после игры заявил, что мяч не стал для него радостью. "Не думаю о голе, потому что сыграли вничью, это заслоняет все эмоции, - сказал футболист журналистам. - Есть ли недовольство в раздевалке? Да, в раздевалке все на повышенных тонах, сегодня тоже. Кто будет доволен после такого? Будем стараться решать проблемы как можно скорее".

Футболисты и главный тренер "Спартака" провели встречу с представителями фанатских организаций красно-белых после разгромного поражения в прошлом туре от петербургского "Зенита" (1:7). "Был на встрече с болельщиками, они помогают нам во всем, вчерашняя беседа добавила эмоций. Мы одна семья, что было на встрече, останется между нами", - добавил Литвинов. "Спартак" не может победить на протяжении четырех матчей во всех турнирах (две ничьи, два поражения). В чемпионате страны клуб располагается на девятой строчке, набрав 18 очков в 13 матчах. В следующем туре "Спартак" примет 7 ноября московский "Локомотив". 4 ноября красно-белые в гостях встретятся с английским "Лестером" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч против "Спартака" стал первым для Виталия Кафанова в качестве главного тренера "Ростова", на этом посту он сменил Юрия Семина. Кафанов также занимает должность тренера вратарей в сборной России. В следующем туре ростовчане 7 ноября сыграют дома с казанским "Рубином". "Краснодар" прервал беспроигрышную серию в РПЛ Также в субботу "Краснодар" на своем поле проиграл самарским "Крыльям Советов". В составе гостей на 43-й минуте отличился Владислав Сарвели. Краснодарский клуб потерпел первое поражение в чемпионате с 22 августа, когда уступил в гостях московскому "Локомотиву" со счетом 1:2 в пятом туре.

"Очень нервно чувствовали себя в первом тайме, легко теряли мяч, неудачно располагались, чтобы его быстро возвращать, - сказал журналистам главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко. - Не было осмысленности, чтобы хорошо атаковать, в результате этого пропустили не самый приятный для нас гол. Во втором тайме мы изменили ситуацию, усилили давление, пошли какие-то моменты, появились предпосылки, чтобы остро сыграть, пробить. Но, к сожалению, не смогли выжать из тех моментов, которые были, голы". Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отметил, что команде не хватило свежести. "Нам нужно было побеждать, нам хотелось победить, весь настрой был такой, чтобы провести хороший матч, - сказал он. - Очень качественная игра на определенных отрезках у хозяев заставила нас много обороняться. Но ребята, в общем-то, сыграли хорошо, удовлетворение определенное есть от игры в обороне, от того, что мы не допустили у своих ворот много моментов, потому что обычно у "Краснодара" намного больше моментов, чем сегодня. Наверное, на протяжении всей игры нам не хватало свежести, это ощущалось. Хотелось бы, чтобы мы выигрывали, но качество игры могло быть чуть-чуть получше". "Краснодар" с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набравшие 19 очков "Крылья Советов" идут на седьмой строчке . В следующем туре 6 ноября краснодарский клуб на выезде сыграет с московским "Динамо", а самарский клуб примет подмосковные "Химки".

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"Локомотив" победил без Смолова В другом матче дня "Локомотив" обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1. До начала игры пресс-служба железнодорожников сообщила, что нападающий Федор Смолов не полетел с командой на игру из-за сомнительного результата теста на коронавирус. У футболиста нет симптомов респираторных заболеваний. Перед игрой с "Нижним Новгородом" тренерский штаб, игроки и персонал "Локомотива" сдали дополнительные тесты.

На эту тему Футболист "Локомотива" Смолов пропустит матч из-за сомнительного результата теста на ковид

В составе победителей гол забил Рифат Жемалетдинов (37-я минута), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Иван Миладинович. У "Нижнего Новгорода" отличился Илья Берковский (31), права на которого принадлежат "Локомотиву", за нижегородскую команду полузащитник выступает на правах аренды. "Локомотив" одержал вторую победу подряд под руководством Маркуса Гисдоля, который возглавил команду 10 октября, сменив на этом посту Марко Николича. Бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин считает, что "настоящий" "Локомотив" Гисдоля можно будет увидеть после зимнего перерыва. "Главный отрезок будет после зимней паузы. Эта пауза всегда сложная не только для футболистов, но и для тренеров, которые первый раз проходят ее", - отметил Булыкин в беседе с корреспондентом ТАСС. "Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Гисдоля набрали 24 очка. "Нижний Новгород" идет на 11-й строчке с 14 очками. В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 7 ноября, "Нижний Новгород" в этот же день в Грозном встретится с "Ахматом". 4 ноября железнодорожники проведут матч с турецким "Галатасараем" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Также в субботу "Рубин" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил Михаил Костюков, этот гол стал для полузащитника "Рубина" первым в текущем сезоне. Казанцы с 19 очками в 12 матчах занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, в следующем туре подопечные Леонида Слуцкого в гостях сыграют с "Ростовом" 7 ноября. ЦСКА располагается на четвертой позиции с 23 очками, в следующем туре армейцы на выезде 6 ноября встретятся с "Сочи". Тур стартовал в пятницу матчем "Зенит" - "Динамо", победу со счетом 4:1 одержал клуб из Санкт-Петербурга. Программа 13-го тура завершится в воскресенье матчами "Уфа" - "Ахмат", "Арсенал" - "Сочи" и "Химки" - "Урал".