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Фигурное катание

Фигуристка Валиева заявила, что намерена улучшить прокат программ

В воскресенье спортсменка с двумя мировыми рекордами победила на этапе серии Гран-при в Ванкувере
Камила Валиева Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 31 октября. Российская фигуристка Камила Валиева намерена улучшить качество своих программ. Об этом она заявила на пресс-конференции.

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В воскресенье Валиева с двумя мировыми рекордами победила на этапе серии Гран-при в Ванкувере.

"Я счастлива, что почти выполнила свою задачу, были небольшие помарки, но очень небольшие, - сказала Валиева. - Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, это, наверное, было самой главной задачей для меня. Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок - это будут решать судьи".

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, она проводит первый сезон на взрослом уровне.

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