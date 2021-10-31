Фигуристка Валиева заявила, что намерена улучшить прокат программ

ТАСС, 31 октября. Российская фигуристка Камила Валиева намерена улучшить качество своих программ. Об этом она заявила на пресс-конференции.

В воскресенье Валиева с двумя мировыми рекордами победила на этапе серии Гран-при в Ванкувере.

"Я счастлива, что почти выполнила свою задачу, были небольшие помарки, но очень небольшие, - сказала Валиева. - Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, это, наверное, было самой главной задачей для меня. Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок - это будут решать судьи".

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, она проводит первый сезон на взрослом уровне.