Фигуристка Туктамышева считает произвольную программу в новом сезоне попаданием в точку

ТАСС, 31 октября. Фигуристка Елизавета Туктамышева очарована музыкой к своей новой произвольной программе в олимпийском сезоне и уверена, что это стопроцентное попадание. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на этапе серии Гран-при в Канаде, где она завоевала серебряную награду.

Новую произвольную программу для Туктамышевой поставил Никита Михайлов, который предложил ей выступать под композицию Arabia в исполнении Hanine El Alam и музыку Артема Узунова "Моя любовь".

"Когда я в первый раз услышала музыку, которую мне предложил Никита Михайлов, я была просто влюблена и очарована этими произведениями, сразу понравилось и захотелось кататься - это то, что я хотела, мы попали в точку, мне кажется. Это действительно радость - найти музыку, о которой ты думаешь, но не понимаешь, как она будет звучать, в важный сезон", - рассказала Туктамышева.

"Я по жизни кайфую от того, что я делаю, под какую музыку катаюсь, - подчеркнула фигуристка. - И мне важно, чтобы люди заряжались положительными эмоциями после моего проката. Вот такие дела".

Комментируя сам прокат, Туктамышева призналась, что не чувствовала себя в день выступления в стопроцентной форме: "Безумно рада, что удалось исполнить свою произвольную программу в хорошем качестве, у меня было не совсем стопроцентное состояние перед выходом, и день был немного перебарыванием себя. Счастлива, что все закончилось на такой положительной ноте".

Победила на этапе в Канаде российская фигуристка Камила Валиева. Еще одна россиянка Алена Косторная стала третьей.