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Футбол в России

Футболист "Спартака" Мелкадзе должен приступить к тренировкам в группе в конце ноября

В нынешнем сезоне нападающий провел только один матч

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Мелкадзе должен приступить к тренировкам в общей группе в конце ноября. Об этом он сообщил ТАСС.

Мелкадзе не играет из-за травмы. В нынешнем сезоне он принял участие только в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" (0:1).

"В конце ноября должен приступить к тренировкам в общей группе. Должен, просто никто не может обещать", - сказал Мелкадзе.

В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура РПЛ. Красно-белые с 18 очками после 13 игр занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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