Глава Международной федерации гимнастики прокомментировал ситуацию вокруг Кузьминой

КИТАКЮСЮ /Япония/, 31 октября. /ТАСС/. Дисциплинарный процесс проводится по ситуации с включением Натальи Кузьминой в список кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастики. Об этом журналистам сообщил президент FIG Моринари Ватанабэ.

"Для начала, что касается выборов, то весной этого года от России пришла заявка с кандидатурой Кузьминой на пост главы технического комитета, - сказал Ватанабэ. - После Олимпиады в Токио от российской федерации гимнастики пришел запрос с просьбой снять кандидатуру Кузьминой. Согласно уставу Международной федерации гимнастики кандидатура должна заручиться рекомендациями гимнастических федераций всех стран. А после того, как российская федерация отозвала свою рекомендацию, кандидатуре Кузьминой естественным образом не оставалось ничего другого, как быть снятой".

19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что кандидатура Кузьминой была снята с предстоящих выборов. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября. Первый вице-президент FIG Василий Титов рассказал ТАСС, что решение восстановить Кузьмину было принято после обращения независимой организации Gymnastics Ethics Foundation ("Гимнастикс этикс фаундэйшн") в федерацию.

"Затем Кузьмина обратилась с иском в GEF, я не знаю содержания ее обращения, судя по всему, она посчитала снятие своей кандидатуры несправедливым. Если говорить о GEF, с тех пор как я стал президентом FIG, управление федерацией осуществляется тремя основными структурами, и GEF выполняет роль суда в нашей организации, рассматривайте его как CAS в IOC. И выполняющий роль суда GEF в качестве предварительной меры распорядился по отношению к FIG восстановить кандидатуру Кузьминой", - добавил он.

Как предположил Ватанабэ, орган вынесет свое решение до ноябрьских выборов. "В настоящее время в предварительном порядке кандидатура Кузьминой возвращена в список. И сейчас продолжается дисциплинарный процесс по этому вопросу. И я думаю, что GEF огласит какой-то свой вердикт до ноябрьских выборов. Это все, больше сказать нечего", - отметил глава FIG.

Ситуация с Кузьминой

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

Кузьмина оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.