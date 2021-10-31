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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Глава FIG заявил, что вопрос судейства художественной гимнастики на Олимпиаде закрыт

По словам Моринари Ватанабэ, исполком организации не собирается проводить еще одну перепроверку баллов в личном многоборье
Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИТАКЮСЮ /Япония/, 31 октября. /ТАСС/. Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) не собирается возвращаться к вопросу судейства на турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам сообщил президент FIG Моринари Ватанабэ.

На Олимпийских играх Дина Аверина стала второй в личном многоборье после израильтянки Линой Ашрам, после чего президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила судей в предвзятости. Позднее FIG по итогам проверок всех компонентов оценок сообщила о том, что судейство на Олимпиаде не было предвзятым, на что российская сторона подала протест.

"Сразу по окончании соревнований от российской команды поступило требование о перепроверке баллов. Мы это сделали и уже дали соответствующий ответ, больше мне ответить нечего", - сказал Ватанабэ.

Теги
Чемпионат мира по художественной гимнастике
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