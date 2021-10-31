Бестемьянова: фигуристка Валиева с прокатом на Гран-при способна выиграть Олимпиаду

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/, Российская фигуристка Камила Валиева способна выиграть Олимпийские игры, если откатается так же, как на этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В воскресенье Валиева победила на втором этапе Гран-при в Ванкувере. Спортсменка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли второе и третье места соответственно. Туктамышева набрала 232,88 (81,24+151,64) балла, Косторная - 214,54 (75,58+138,96) балла.

"Способна ли Валиева с таким прокатом выиграть Олимпиаду? Да, я думаю, что если она будет так кататься, то она выиграет Олимпийские игры. Валиевой есть куда улучшаться, был с ошибкой сделан тройной аксель - была ошибка на выезде. Но на самом деле она просто чудо какое-то. Обсуждать ее улучшения прямо некрасиво, это было просто чудо", - сказала Бестемьянова.

"Туктамышева откаталась абсолютно фантастически. Она еще раз доказывает, что способна на очень многое, абсолютно здорово. Вроде уже программу видели, а она все лучше и лучше становится, программа фантастическая, и она сама хороша. Косторная выглядела как-то блекло на этом фоне", - добавила Бестемьянова.

Россиянин Евгений Семененко занял третье место в мужских соревнованиях, по итогам двух программ спортсмен набрал 256,01 (87,71+168,30) балла. "Меня это не удивило. Понятно, что произвольная программа - огромное количество баллов. Тот, кто откатывается лучше, поднимается наверх", - отметила Бестемьянова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.