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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Российские гимнастки победили в упражнении с пятью мячами на чемпионате мира

Второе место заняли итальянки, третье - японки
© Станислав Красильников/ТАСС

КИТАКЮСЮ /Япония/, 31 октября. /ТАСС/. Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Полины Орловой, Ангелины Шкатовой, Алисы Тищенко и Марии Толкачевой завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в групповом упражнении с пятью мячами. Турнир проходит в японском Китакюсю.

Россиянки получили за выступление 46,000 балла, второе место заняли итальянские спортсменки (45,600), третье - представительницы Японии (44,500).

Чемпионат мира в Японии завершится в воскресенье групповым упражнением с тремя обручами и двумя парами булав.

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Чемпионат мира по художественной гимнастике
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