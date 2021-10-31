Российские гимнастки победили в упражнении с пятью мячами на чемпионате мира

КИТАКЮСЮ /Япония/, 31 октября. /ТАСС/. Сборная России в составе Анастасии Близнюк, Полины Орловой, Ангелины Шкатовой, Алисы Тищенко и Марии Толкачевой завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в групповом упражнении с пятью мячами. Турнир проходит в японском Китакюсю.

Россиянки получили за выступление 46,000 балла, второе место заняли итальянские спортсменки (45,600), третье - представительницы Японии (44,500).

Чемпионат мира в Японии завершится в воскресенье групповым упражнением с тремя обручами и двумя парами булав.