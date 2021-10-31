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Фигурное катание

Траньков считает бронзу на этапе Гран-при успешным результатом для фигуриста Семененко

По мнению олимпийского чемпиона, спортсмен пока находится не в оптимальной форме
Максим Траньков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Максим Траньков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Третье место на этапе Гран-при в Ванкувере является успешным результатом для российского фигуриста Евгения Семененко. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

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По итогам двух программ Семененко набрал 256,01 (87,71+168,30) балла. Победителем стал американец Натан Чен. По сумме двух программ он получил 307,18 (106,72+200,46) балла. На втором месте расположился его соотечественник Джейсон Браун, набравший 259,55 (94,00+165,55) балла.

"Справедливо ли, что второе место на Гран-при занял Браун, выступивший без четверных прыжков, а Семененко, у которого их было три плюс тройной аксель, стал третьим? Я думаю, что если судьи так решили, то не вижу смысла как-то спорить с этим, то есть если решение легитимное с точки зрения судейства, современной системы судейства, нет смысла обсуждать. Действительно высокие компоненты у Джейсона Брауна, у него не первый год выступления на высоком уровне на мировой арене, конечно, преимущество давали, потому что Женя все-таки дебютант. Я думаю, что бронза для него тоже успех", - сказал Траньков.

"В прошлом году Женя нас приучил к стабильному чистому катанию. В этом году, видимо, пока не в оптимальной форме находится, потому что срывает, видно, что допускает какие-то шероховатости. Но надеемся, что к главным стартам еще наберет форму и сможет конкурировать с тем же Джейсоном Брауном совсем по-другому", - добавил Траньков.

Россиянин Макар Игнатов во время произвольной программы упал с четверного риттбергера, заняв по итогам Гран-при четвертое место. "Макар Игнатов в принципе в свою силу выступил, мог бы сделать свой коронный риттбергер в произвольной, если копать глубже, - отметил Траньков. - Но в целом я думаю, что четвертое место - тоже неплохо, но, конечно, Макар может кататься лучше. Если будет это делать, то и места будут выше".

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