Траньков: фигуристка Валиева на этапе Гран-при показала самый солидный прокат сезона

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева на этапе Гран-при в Ванкувере показала самый солидный прокат из всех соревнований этого сезона. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

В воскресенье Валиева победила на втором этапе Гран-при в Ванкувере. Спортсменка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ.

"Способна ли Валиева с таким прокатом выиграть Олимпиаду? Во-первых, этот прокат еще нужно сделать, опять же с основными соперницами, которые тоже будут свой набор делать. Конечно, заявка очень хорошая. Я думаю, что это, наверное, самый солидный прокат из тех, что были во всех соревнованиях в этом сезоне", - сказал Траньков.

"Конечно, сейчас можно говорить о каких-то притязаниях на Олимпиаде. Но есть соперницы, которые тоже владеют четверными, которые просто не будут отдавать свое место", - добавил собеседник агентства.

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место на Гран-при в соревнованиях спортивных пар, они впервые представили публике свою новую произвольную программу "Черный лебедь". "Сырая программа, видно было, что ребята, видимо, не совсем были готовы, впервые мы ее увидели на соревнованиях, - отметил Траньков. - Хочу поздравить их с серебряной медалью, то есть тоже финал Гран-при - это важно. Чем больше российских пар будет принимать в нем участие, тем лучше [сможем] показать, какое превосходство мы имеем в парном катании в мире. Поэтому только могу поздравить ребят и их тренера".