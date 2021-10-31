Россиянки завоевали 13 медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии

КИТАКЮСЮ /Япония/, 31 октября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике завоевала семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды на чемпионате мира. Соревнования проходили в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

Дина Аверина одержала победы в индивидуальном многоборье, упражнениях с обручем, мячом и булавами, также россиянки победили в групповом упражнении с пятью мячами, групповом многоборье и командном первенстве. Дина Аверина завоевала 18-ю золотую медаль на чемпионатах мира и установила рекорд, превзойдя достижение соотечественницы Евгении Канаевой (17). Также российская спортсменка стала рекордсменкой по победам в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира (четыре раза).

Россиянки заняли второе место в упражнении с обручами и булавами, две серебряные медали завоевала Арина Аверина (мяч, булавы), Дина Аверина стала второй в упражнении с лентой. Бронзовые награды на счету Арины Авериной в упражнении с лентой и в личном многоборье.

В групповых упражнениях российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Второй стала команда Италии (1-3-1), третьей - сборная Белоруссии (1-2-4). Следующий чемпионат мира состоится в 2022 году в Софии.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. На чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю россиянки выступали под флагом Федерации спортивной гимнастики России, а в случае их победы вместо гимна страны звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.