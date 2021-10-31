Батыршина: россиянки блестяще выступили на чемпионате мира по художественной гимнастике

В воскресенье российские гимнастки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева завоевали золотые медали в групповом упражнении с пятью мячами. В том же составе россиянки стали вторыми в групповом упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике показала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии блестящий результат. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Яна Батыршина.

"Сегодня у нас золото и серебро, опять-таки могло, конечно, быть две золотые медали, если бы не была совершена потеря [предмета], - сказала Батыршина. - Досадная потеря, опять булава была в руке и вдруг выпущена, но такое бывает. Когда есть повод, когда была совершена видимая ошибка, получается, что золото уже невозможно. Но тем не менее это блестящий результат и блестящее выступление всей нашей сборной".

Российская команда заняла первое место в общем зачете турнира, завоевав семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Второе место заняли итальянки (1-3-1), третье - представительницы Белоруссии (1-2-4). Россиянка Дина Аверина на турнире стала 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя рекордное достижение Евгении Канаевой.

"Можно подвести некий итог. Во всех дисциплинах у нас есть медали, очень много золотых, то есть этот чемпионат прошел под именем сборной России и Дины Авериной, у меня такое сложилось впечатление. Очень хорошее завершение очень сложного олимпийского сезона. Я поздравляю искренне всю нашу сборную, молодцы", - заключила Батыршина.