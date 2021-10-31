Титов: прошедший чемпионат мира по художественной гимнастике стал одним из лучших

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Завершившийся в Японии чемпионат мира по художественной гимнастике стал одним из лучших за последнее время. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов.

Турнир в японском Китакюсю прошел с 27 по 31 октября и завершился победой сборной России в медальном зачете.

"На мой взгляд, все было организовано, как японцы умеют делать, правильно, там где надо - жестко, там где надо - достаточно гибко. Хороший, результативный чемпионат, для нас он просто сверхуспешный. Считаю, что это один из лучших чемпионатов за последнее время, несмотря на всякие спорные моменты, которые всегда случаются", - сказал Титов.