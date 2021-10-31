Титов: слушания этической комиссии по ситуации с Кузьминой состоятся 5 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Независимая организация Gymnastics Ethics Foundation ("Гимнастикс этикс фаундэйшн") проведет слушания по ситуации с включением Натальи Кузьминой в список кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике 5 ноября. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент FIG, глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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19 сентября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что кандидатура Кузьминой была снята с предстоящих выборов. Список кандидатов был пересмотрен 29 октября. Позднее Титов рассказал ТАСС, что решение восстановить Кузьмину было принято после обращения Gymnastics Ethics Foundation в федерацию.

"Слушания этической комиссии назначены на 5 ноября параллельно с конгрессом. Мы уже написали ряд писем с протестами, не только протестов, но и юридических обоснований", - сказал Титов.

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

Кузьмина оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.