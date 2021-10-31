Макгрегор объявил о возвращении в смешанные единоборства после травмы

ТАСС, 31 октября. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландский боец Конор Макгрегор вернется в профессиональный спорт после травмы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram .

Последний поединок в UFC Макгрегор провел против американца Дастина Порье в Лас-Вегасе 11 июля. Во время боя ирландец получил перелом ноги в первом раунде и не смог продолжить поединок, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

"В первый раз после восстановления от перелома ноги я встал на тренировочный ковер, - написал Макгрегор. - Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так скоро после операции я оказался в строю. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта".

Макгрегору 33 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).