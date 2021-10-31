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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: изменения в правилах будут приняты в интересах борцов

Корректировки в правилах будут обнародованы в понедельник

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правила спортивной борьбы не претерпят радикальных изменений, но в интересах борцов ожидаются корректировки. Об этом ТАСС сообщил член бюро Объединенного мира борьбы (UWW), президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Конгресс Объединенного мира борьбы проходит в Белграде. На очередной срок на пост президента UWW переизбран серб Ненад Лалович, Мамиашвили переизбран в бюро федерации.

"В правилах радикальных изменений не будет, весовые категории останутся прежними, - сообщил Мамиашвили. - Но ожидаются серьезные корректировки, которые планируется принять прежде всего в интересах борцов".

Изменения будут обнародованы в понедельник. Мамиашвили является членом бюро UWW с 2014 года.

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