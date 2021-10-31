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Летние олимпийские виды спорта

Лалович назвал хорошей работу переизбранных членов бюро Объединенного мира борьбы

В новый состав бюро вошел Михаил Мамиашвили

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Переизбранные члены бюро Объединенного мира борьбы (UWW) провели хорошую работу. Об этом ТАСС заявил президент организации Ненад Лалович.

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Выборы прошли в рамках конгресса UWW в Белграде. Лалович, который занимает пост президента организации с 2013 года, был переизбран на новый срок.

"Сегодня мы представили план развития и стратегии до Игр в Париже, обсудили планы по усилению UWW, утвердили финансовый отчет за предыдущие годы, ведь последний конгресс должен был состояться в прошлом году, - рассказал Лалович. - Сегодня прошли выборы в бюро, в него вошли члены и из предыдущего бюро, в частности поздравляю Михаила Мамиашвили, который был переизбран вице-президентом нашей организации. Большинство тех, кто участвовал сегодня в выборах, знал, что имеет поддержку - они хорошо работали, результат это показывает".

"До Игр в Париже всего три года, мы готовимся - разработана система квалификации на Игры-2024, а первые лицензии в Париж будут разыграны уже через два года на чемпионате мира, который пройдет в Красноярске", - подчеркнул Лалович.

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