Лалович назвал хорошей работу переизбранных членов бюро Объединенного мира борьбы

Выборы прошли в рамках конгресса UWW в Белграде. Лалович, который занимает пост президента организации с 2013 года, был переизбран на новый срок.

"Сегодня мы представили план развития и стратегии до Игр в Париже, обсудили планы по усилению UWW, утвердили финансовый отчет за предыдущие годы, ведь последний конгресс должен был состояться в прошлом году, - рассказал Лалович. - Сегодня прошли выборы в бюро, в него вошли члены и из предыдущего бюро, в частности поздравляю Михаила Мамиашвили, который был переизбран вице-президентом нашей организации. Большинство тех, кто участвовал сегодня в выборах, знал, что имеет поддержку - они хорошо работали, результат это показывает".

"До Игр в Париже всего три года, мы готовимся - разработана система квалификации на Игры-2024, а первые лицензии в Париж будут разыграны уже через два года на чемпионате мира, который пройдет в Красноярске", - подчеркнул Лалович.