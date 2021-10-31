Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 октября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на пятое место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), который опубликован на официальном сайте организации.

На счету Непомнящего 2 782 балла. Первую позицию занимает чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии (2 855), на втором месте располагается китаец Дин Лижэнь (2 799), на третьем - американец Фабиано Каруана (2 791), на четвертом - армянин Левон Аронян (2 782).

В топ-50 рейтинга входят еще 13 россиян: Александр Грищук (7-е место; 2 773), Сергей Карякин (18; 2 743), Никита Витюгов (20; 2 734), Дмитрий Андрейкин (24; 2 724), Даниил Дубов (27; 2 714), Андрей Есипенко (28; 2 713), Кирилл Алексеенко (29; 2 710), Евгений Томашевский (32; 2 708), Владимир Федосеев (34; 2 704), Владислав Артемьев (41; 2 699), Петр Свидлер (43; 2 694), Максим Матлаков (44; 2 691) и Дмитрий Яковенко (50; 2 682).

В женском рейтинге лучшей из россиянок является Александра Горячкина, которая с 2 604 баллами находится на второй позиции. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2 658), на третьем месте находится шахматистка из Индии Хампи Конеру (2 586).

Непомнящий с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за мировую шахматную корону с Карлсеном. Матч пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".