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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Турнир под именем Авериной. Завершился чемпионат мира по художественной гимнастике

На мировом первенстве российская команда выиграла медальный зачет, а Дина Аверина стала рекордсменкой по количеству завоеванных золотых наград.
Дина Аверина EPA-EFE/JIJI
Описание
Дина Аверина
© EPA-EFE/JIJI

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю завершился убедительной победой сборной России, которая за весь турнир уступила только в двух видах программы. Россиянки выиграли медальный зачет, завоевав 13 наград, из которых семь - золотые.

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В заключительный день турнира было разыграно два комплекта медалей в групповых упражнениях - с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав. За российскую команду выступали те же гимнастки, что и в групповом многоборье 29 октября, - двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, победительница Игр 2016 года Мария Толкачева, призеры Игр в Токио Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко, дебютантка командных соревнований Полина Орлова.

В отличие от многоборья, все спортсменки сначала выступали с мячами. Благодаря этому упражнению сборная России одержала победу в многоборье после того, как допустила ошибку в выступлении с обручами и булавами, обеспечив как победу в командном соревновании, так и в медальном зачете. По итогам упражнения с мячами в воскресенье россиянки опередили итальянок на 0,4 балла.

Концовка турнира для сборной России получилась смазанной. В заключительном виде программы россиянки, выступавшие последними, допустили небольшую ошибку в упражнении с обручами и булавами и стали вторыми, уступив золото итальянкам.

"Девочки блестяще выступили и в пятницу в групповом упражнении, и сейчас - это было чудо чудное и диво дивное, - сказала ТАСС после завершения соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. - Потому что это их и наш беззаветный труд по девять часов в день, притом что были серьезные травмы. Плюс стояла девочка (Полина Орлова - прим. ТАСС), которая никогда не выступала в групповых упражнениях на турнирах и все выдержала. Правда, она сделала тогда ошибку в одном виде программы и сегодня тоже сделала ошибку, но только одну".

' YouTube/Матч ТВ'

"Хорошее завершение сложного сезона"

Чемпионат мира стал триумфальным для Дины Авериной. Несмотря на неудачу на Олимпийских играх (спортсменка завоевала серебряную медаль в личном многоборье), в которой многие, включая Винер-Усманову, обвинили судей, Дина безупречно выступила как в отдельных упражнениях (с булавами, мячом и обручем), так и в многоборье. Только в упражнении с лентой ей не удалось опередить белоруску Алину Горносько, однако, по мнению главы ВФХГ, дело было снова в отношении судей к российским спортсменкам.

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Золотая Дина.

Тем не менее на следующий день Дина сравнялась по количеству золотых медалей чемпионатов мира с олимпийской чемпионкой Евгенией Канаевой, выиграв золото в командном турнире (баллы в нем формировались из оценок в квалификации индивидуальных видов и оценок командного многоборья), а в субботу стала единственной в мире 18-кратной чемпионкой мира. И это, скорее всего, не предел - все идет к тому, что сестры Дина и Арина Аверины отработают еще один олимпийский цикл, который из-за пандемии будет короче предыдущего. Дело в том числе и в здоровых амбициях, которые наверняка есть у девушек при мыслях об Играх 2024 года в Париже.

Победы Авериной и российских "художниц" в групповых упражнениях не должны обесцениваться из-за отсутствия ряда соперниц на чемпионате мира. Речь идет в первую очередь об олимпийской чемпионке из Израиля Линой Ашрам, о неучастии в турнире которой стало известно еще в начале сентября, тогда в Израильской федерации гимнастики объяснили это решение "профессиональными соображениями". Победительницы Игр в групповом многоборье болгарки были готовы выступить на мировом первенстве, однако снялись с турнира после травмы одной из своих спортсменок, полученной на тренировке в Китакюсю.

"Во всех дисциплинах у нас есть медали, очень много золотых, то есть этот чемпионат прошел под именем сборной России и Дины Авериной, у меня такое сложилось впечатление. Очень хорошее завершение очень сложного олимпийского сезона", - сказала ТАСС многократная чемпионка мира Яна Батыршина.

За исключением претензий к судейству после упражнения с лентой, российская сторона осталась довольна работой арбитров на турнире. По словам Винер-Усмановой, это было связано с тем, что в Китакюсю работали судьи из разных стран. "Руководство технического комитета не вмешивалось в выставление судейских оценок", - заметила она.

' YouTube/Матч ТВ'

"Где надо - жестко, где надо - гибко"

Чемпионат мира также напомнил и о приближающемся выборном конгрессе FIG, вокруг которого также много разговоров о судействе, в том числе и о Кузьминой. В сентябре Винер-Усманова сообщила, что Россия отозвала кандидатуру Кузьминой на выборах главы технического комитета, однако в конце недели стало известно, что специалист появилась в списке кандидатов. Как сообщил ТАСС первый вице-президент FIG Василий Титов, сразу после своего исключения Кузьмина подала жалобу в Gymnastics Ethics Foundation (GEF) - независимую организацию, которая приняла ее жалобу и обратилась в федерацию с просьбой вернуть россиянку в список кандидатов. Титов подчеркнул, что у этой организации нет формальных прав вмешиваться в вопросы, связанные со статусом FIG, поэтому федерация будет еще разбираться в этом вопросе с юридической стороны.

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Некоторым образом ситуацию прояснил президент FIG Моринари Ватанабэ: "Если говорить о GEF, с тех пор как я стал президентом FIG, управление федерацией осуществляется тремя основными структурами, и GEF выполняет роль суда в нашей организации, рассматривайте его как CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС) в МОК (Международном олимпийском комитете - прим. ТАСС). И выполняющий роль суда GEF в качестве предварительной меры распорядился по отношению к FIG восстановить кандидатуру Кузьминой".

"В настоящее время в предварительном порядке кандидатура Кузьминой возвращена в список. И сейчас продолжается дисциплинарный процесс по этому вопросу. И я думаю, что GEF огласит какой-то свой вердикт до ноябрьских выборов. Это все, больше сказать нечего", - добавил глава FIG.

Сами слушания комиссии по этике на эту тему пройдут 5 ноября параллельно с конгрессом организации в турецкой Анталье, на котором состоятся выборы руководства FIG и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

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Чемпионат мира же, по словам Титова, стал одним из самых успешных за последнее время. "На мой взгляд, все было организовано, как японцы умеют делать, правильно, там где надо - жестко, там где надо - достаточно гибко. Хороший, результативный чемпионат, для нас он просто сверхуспешный. Считаю, что это один из лучших чемпионатов за последнее время, несмотря на всякие спорные моменты, которые всегда случаются", - сказал он ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства сборная России на турнире выступала под флагом национальной федерации с англоязычной аббревиатурой RGF, а вместо российского гимна при награждении звучал фрагмент Первого концерта Петра Чайковского. Санкции истекают в середине декабря 2022 года, а в сентябре в Софии пройдет следующий чемпионат мира по художественной гимнастике.

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