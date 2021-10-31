Газизов отметил самоотдачу футболистов "Уфы" в матче с "Ахматом"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" были скованы и нервничали в первом тайме матча 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата", но продемонстрировали хорошую самоотдачу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" на своем поле обыграла "Ахмат" со счетом 1:0.

"Победа всегда придает уверенности, но мы, в принципе, в последних играх с "Рубином" (1:1) и "Краснодаром" (1:1) выглядели нормально, но пропускали такие необязательные мячи, - сказал Газизов. - В этом матче удалось забить и удержать преимущество. В последних трех играх пять очков - это хороший результат".

"Понравилась самоотдача футболистов. Первый тайм не очень выдался для команды, но, наверное, эта была скованность, потому что очковый багаж небольшой. Команда нервничает, ребята нервничают. Думаю, что эта победа придаст нам уверенности", - добавил Газизов.

Единственный гол в матче с "Ахматом" забил нападающий Гамид Агаларов. 21-летний форвард "Уфы" забил 11-й мяч в текущем сезоне чемпионата России и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира. "Он находится в очень хорошей форме, выполняет все, что от него требует тренер, серьезно работает над собой, - отметил Газизов. - В принципе, заслуженно приносит команде очки, будем только рады, если дальше будет так продолжаться".

"Уфа" с 13 очками после 13 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 6 ноября на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".