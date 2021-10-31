Мамун считает, что всем гимнасткам было тяжело в Китакюсю после Олимпиады

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Всем гимнасткам, выступавшим на чемпионате мира в японском Китакюсю, было тяжело морально и физически после прошедшей летом Олимпиады в Токио. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю завершился убедительной победой сборной России. Россиянки выиграли медальный зачет и завоевали 13 наград, из которых семь - золотые.

"Впервые за 25 лет после Олимпийских игр был проведен чемпионат мира и, конечно, морально и физически собраться на него было очень трудно, но наши девочки отлично справились! Я поздравляю всех с окончанием этого марафона", - сказала Мамун.

"Я считаю, что молодцы абсолютно все. Повторюсь, после всех эмоций Олимпийских игр, представляю, как трудно было девочкам. Притом абсолютно всем. Алина Горносько вчера рассказала, что за две недели до чемпионата мира переболела ковидом и смогла выиграть пять медалей, включая личное золото в ленте", - добавила собеседница агентства.

Отдельно олимпийская чемпионка выделила Арину Аверину. "Очень рада, что она смогла укротить свою ленту и все три выхода с ней была прекрасна, - сказала Мамун. - Еще, конечно, хочу отметить Анастасию Близнюк - единственного в истории [художественной гимнастики] трехкратного призера Олимпийских игр, которая осталась на этот чемпионат мира и выводила команду как самая опытная гимнастка сборной".

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 27 по 31 октября.