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Шахматные турниры

Горячкина проиграла в пятом туре мужского шахматного турнира Grand Swiss

Россиянка уступила черными фигурами представителю Индии Арджуну Эригайси

ТАСС, 31 октября. Россиянка Александра Горячкина уступила черными фигурами представителю Индии Арджуну Эригайси в пятом туре шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12.

Турнир завершится 7 ноября. Два лучших шахматиста по итогам мужских соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки сыграют в серии Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет $425 тыс., женской - $125 тыс.

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