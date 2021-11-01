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Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова: олимпийские чемпионки Татарева и Максимова завершили карьеры

Спортсменки являются победителями Игр 2016 года в групповом многоборье

КИТАКЮСЮ /Япония/, 1 ноября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Анастасия Татарева и Анастасия Максимова завершили карьеры после Игр в Токио. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Татарева и Максимова являются победителями Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряными призерами Олимпиады в Токио в групповом многоборье.

"На Олимпиаде у нас стояла девочка, которой накануне исполнилось 30 лет, это Анастасия Максимова. Она тоже выступала блестяще, хотя у нее была серьезная травма. Анастасия Татарева также приехала на Игры в Токио не совсем здоровой, но собралась и выступила блестяще на Олимпиаде. А после Олимпиады обе девочки уже закончили", - сказала Винер-Усманова.

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