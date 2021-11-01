Винер-Усманова допустила, что сестры Аверины могут выступить на Олимпиаде 2024 года

"Конечно, Аверины блестяще выступили, и фактура, нерезкое развитие их тела дает им возможность быть законсервированными. По виду им больше 17-18 лет дать невозможно, а по умственным способностям им уже 23 года, - сказала Винер-Усманова. - Поэтому если случится так, что они будут в такой же форме, как и сейчас, освоят новую программу, которая, кстати, без конца исправляется и не принимается... И сейчас вот объявили, что в ноябре опять будут советоваться со всем миром, хотя это, на мой взгляд, должны делать специалисты из технического комитета. Но, к сожалению, очень много таких моментов, которые не дают возможность этим правилам сформироваться".

"И уже объявили, что будут исправления, так называемые эраты, и если Авериным удастся освоить эти программы своими мозгами, данными, своим желанием, то почему бы им не выступить в Париже. Возраст для меня не имеет никакого значения, потому что художественная гимнастика подразумевает под собой креативность, харизму, и это должен быть спектакль. А спектакль в этом виде спорта при определенных эстетических, этических, музыкальных и, конечно, физических данных, помноженных на здоровье, дает возможность быть и в 30 лет звездой", - добавила Винер-Усманова.

Сестрам Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, на чемпионатах мира она завоевала 18 золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Арина Аверина побеждала на мировых первенствах пять раз, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград чемпионатов мира.