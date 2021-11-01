"Матч ТВ" может показать решающие партии матча за шахматную корону в прямом эфире

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Телеканал "Матч ТВ" может показать решающие партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в прямом эфире. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

Матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

"Мы будем освещать матч за звание чемпиона мира - специально для этого отправляем в Дубай съемочную группу, - сказал Тащин. - Договариваемся о сигнале - в части технического получения есть определенные сложности. План был транслировать сам матч на тематическом канале, на федеральном будем делать дневники по итогам каждой партии. Также будут сюжеты, спецрепортажи, а если все дойдет до блица или рапида, то, возможно, это выведем на эфирный канал в прямую трансляцию. Не каждый раз российский гроссмейстер играет в матче за мировую шахматную корону".