Месси заявил, что планирует работать в "Барселоне" после окончания карьеры

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа, соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Ранее аргентинец выступал только за "Барселону".

"Я не знаю, когда уйду из ПСЖ. Но я почти с уверенностью могу сказать, что мы с семьей вернемся в Барселону, чтобы жить там. Это то, чего хочет моя жена и чего хочу я", - сказал Месси.

"Я всегда говорил о том, что хотел бы иметь возможность быть полезным для "Барселоны". Я хотел бы когда-нибудь стать техническим секретарем, не знаю, будет ли это в "Барселоне" или где-то еще. Но я хочу снова внести свой вклад в "Барселону", потому что это клуб, который я люблю, и хочу, чтобы он и дальше оставался одним из лучших в мире и продолжал расти", - сказал Месси.

Месси 34 года, за "Барселону" он выступал с 2003 по 2021 год. В составе клуба он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.