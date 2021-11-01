Молодежная сборная России по хоккею вылетит в Канаду на чемпионат мира в середине декабря

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты молодежной сборной России отправятся в Канаду на чемпионат мира в середине декабря. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Олег Браташ.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

"В начале декабря начинаем подготовку в Новогорске, в середине месяца вылетаем в Канаду. Планируются товарищеские матчи, но точные даты я пока не могу сказать", - сказал Браташ.

Ряд хоккеистов молодежной сборной России были вызваны на Кубок Карьяла - первый этап Евротура, который пройдет с 11 по 14 ноября. "Для тех ребят, кто по возрасту еще может ехать на чемпионат мира, это будет скоре не репетиция, а этап подготовки и проверки в матчах с серьезным соперником", - отметил Браташ.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью ТАСС сообщил, что попросил Браташа проверить ряд игроков, которые могут быть кандидатами в главную команду.

"Мы общались несколько раз с Жамновым, и он свои пожелания высказал на счет игроков, которые являются кандидатами в национальную сборную. Он просил их задействовать и проверить на Кубке Карьяла. Не будем говорить, о ком именно речь, будем считать, что все игроки, которые едут на Кубок Карьяла, являются кандидатами", - подчеркнул Браташ.