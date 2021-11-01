Российский арбитр Карасев назначен на матч Лиги чемпионов "Спортинг" - "Бешикташ"

ТАСС, 1 ноября. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч четвертого тура футбольной Лиги чемпионов между португальским "Спортингом" и турецким "Бешикташем". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы С пройдет в среду, начало - 23:00 мск. Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступит Кирилл Левников. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать испанец Хуан Мартинес Мунуэра и поляк Бартош Франковский.

Карасев на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов обслуживал матчи "Порту" - "Ливерпуль" (1:5) и "Янг Бойз" - "Вильярреал" (1:4).

"Спортинг" после трех туров занимает третью строчку в таблице квартета, набрав три очка. "Бешикташ" не набрал очков и идет последним. Лидирует в группе нидерландский "Аякс" (9), второе место занимает германская "Боруссия" из Дортмунда (6).