Нуну Санту покинул пост главного тренера "Тоттенхэма"

Санту возглавил "Тоттенхэм" 30 июня. После 10 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" занимает восьмое место с 15 очками, потерпев два поражения подряд - от "Манчестер Юнайтед" (0:3) и "Вест Хэма" (0:1). В Лиге конференций лондонский клуб после трех туров идет третьим в группе, набрав 4 очка.

"Я знаю, как Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение, - сказал управляющий директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи. - Нуну - настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы бы хотели поблагодарить его и весь тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем".

Санту 47 лет, ранее специалист с 2017 года возглавлял "Вулверхэмптон", с которым стал победителем второго по силе английского футбольного дивизиона. В период игровой карьеры Санту выступал за испанский "Депортиво", московское "Динамо" и португальский "Порту", с которым стал победителем Лиги чемпионов (2004) и Кубка УЕФА (2003), а также четырежды выигрывал чемпионат Португалии и трижды - кубок страны.