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ЧМ-2022 по футболу

В "Крыльях Советов" заявили, что гордятся попаданием Сергеева в состав сборной России

По словам спортдиректора клуба Сергея Корниленко, в команде не были удивлены решением тренерского штаба сборной

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вызов нападающего Ивана Сергеева в сборную России является гордостью для самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

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В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира, куда вошел Сергеев. В заключительных матчах отборочного этапа россияне сыграют с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

"Мы очень рады за Сергеева, - сказал Корниленко. - Для нас это все-таки не удивление, учитывая то, как он проводил последние матчи. Это гордость и радость".

"Сможет ли принять участие в матчах? Этот вопрос лучше переадресовать Валерию Георгиевичу [Карпину, главному тренеру], он будет уже определять состав и план на игры. Нам сейчас есть только повод гордиться и радоваться, что Иван Сергеев в окончательном списке", - добавил Корниленко.

Попавший в расширенный состав полузащитник Роман Ежов не оказался в составе. "Я думаю, что для него это стимул развиваться дальше, становиться лучше и сильнее, продолжать прогрессировать, - отметил Корниленко. - Мы в него верим и не сомневаемся, что в окончательном списке сборной он тоже в ближайшем будущем окажется".

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

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