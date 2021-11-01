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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: сборная России не может разбрасываться футболистами уровня Головина

Главный тренер сборной России отметил, что игрок после травмы находится не в лучших кондициях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин находится не в лучшем состоянии после травмы, но очень важен для национальной команды. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В понедельник стал известен состав сборной России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Головин был включен в окончательный состав. Игрок получил травму в игре за "Монако" 3 октября. В воскресенье он вышел на замену на 58-й минуте матча против "Бреста" (0:2).

"Общались с ним, он набирает форму, - сказал Карпин. - Пока, возможно, он не в лучших кондициях после травмы. Скорее всего, он будет участвовать в следующих матчах [за клуб]. Игроками такого уровня мы разбрасываться не можем".

В заключительных матчах отборочного турнира россияне сыграют с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

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Головин, Александр СергеевичКарпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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