{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Пловец Рылов заявил, что не успел восстановиться к чемпионату Европы в Казани

По словам олимпийского чемпиона, он не смог набрать форму после Игр в Токио
Евгений Рылов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Михаил Терещенко/ТАСС

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не успел восстановиться перед чемпионатом Европы на короткой воде, который пройдет в Казани. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Прошлый сезон у меня закончился наилучшим образом. Конечно, после Олимпиады форма моя упала, не было возможности переподготовиться. Я думаю, здесь будут результаты очень хорошие, поэтому надо будет соответствовать, но есть определенный момент со здоровьем, не было времени восстановиться", - сказал Рылов.

Спортсмен надеется, что будет показывать такие же высокие результаты, как и ранее.

В Казани 2-7 ноября пройдет чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. В нем примут участие 405 спортсменов из 41 страны. Соревнования состоятся в 20 дисциплинах среди мужчин и женщин (18 индивидуальных и две эстафеты) и в двух смешанных дисциплинах (эстафета). В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции чемпионат пройдет без зрителей.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Сборные по футболу
Карпин прокомментировал публикацию видео из раздевалки сборной после матча со словенцами
Главный тренер рассказал, что виновных поставили в угол
Читать полностью