Пловец Рылов заявил, что не успел восстановиться к чемпионату Европы в Казани

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не успел восстановиться перед чемпионатом Европы на короткой воде, который пройдет в Казани. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Прошлый сезон у меня закончился наилучшим образом. Конечно, после Олимпиады форма моя упала, не было возможности переподготовиться. Я думаю, здесь будут результаты очень хорошие, поэтому надо будет соответствовать, но есть определенный момент со здоровьем, не было времени восстановиться", - сказал Рылов.

Спортсмен надеется, что будет показывать такие же высокие результаты, как и ранее.

В Казани 2-7 ноября пройдет чемпионат Европы по плаванию в 25-метровом бассейне. В нем примут участие 405 спортсменов из 41 страны. Соревнования состоятся в 20 дисциплинах среди мужчин и женщин (18 индивидуальных и две эстафеты) и в двух смешанных дисциплинах (эстафета). В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции чемпионат пройдет без зрителей.